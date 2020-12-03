Борисоглебск, Воронежская область, , 14:33 — REGNUM В Воронежской области в результате хлопка в цеху Борисоглебской трикотажной фабрики пострадали две женщины. Об этом 3 декабря сообщили в региональном главном управлении СКР.

По данным следствия, в трикотажной фабрике произошло повреждение парогенератора.

«Произошёл хлопок, пострадали две сотрудницы предприятия в возрасте 49 и 43 лет, они госпитализированы», — сообщили в СКР.

По данному факту следователи начали доследственную проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в результате хлопка газа на территории сахарного завода в Лискинском районе Воронежской области пострадали два человека.

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