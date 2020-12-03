Борисоглебск, Воронежская область, 3 декабря 2020, 14:33 — REGNUM В Воронежской области в результате хлопка в цеху Борисоглебской трикотажной фабрики пострадали две женщины. Об этом 3 декабря сообщили в региональном главном управлении СКР.
По данным следствия, в трикотажной фабрике произошло повреждение парогенератора.
«Произошёл хлопок, пострадали две сотрудницы предприятия в возрасте 49 и 43 лет, они госпитализированы», — сообщили в СКР.
По данному факту следователи начали доследственную проверку.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в результате хлопка газа на территории сахарного завода в Лискинском районе Воронежской области пострадали два человека.
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