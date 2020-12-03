Воронеж, , 14:27 — REGNUM Две женщины пострадали в результате хлопка на трикотажной фабрике в Борисоглебске Воронежской области 3 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила и. о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт. По уточненным данным, инцидент произошёл около 09:00.

«В помещении трикотажной фабрике в результате повреждения парогенератора последовал хлопок. Травмы получили две работницы, женщины 43 и 49 лет», — уточнила Бовт.

Представитель СК сообщила о начале доследственной проверки. Следователи осмотрели место происшествия, провели опросы. Будут назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская для оценки тяжести травм. По итогам проверки будет принято процессуальное решения