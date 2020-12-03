Мапуту, , 14:27 — REGNUM Двадцать пять сотрудников сил безопасности Мозамбика были убиты и еще 15 ранены во время нападения боевиков в деревне Матамбалале в районе Муидумбе. Об этом сообщает BBC Africa.

Журналисты отмечают, что группа военнослужащих находилась на учениях в регионе, когда произошёл инцидент. В ходе нападения погибли полковник и майор армии Мозамбика.

Погибшие военные были частью группы, посланной в этот район для усиления безопасности после серии нападений на прошлой неделе, когда были подожжены дома и убиты жители.

Трехлетнее джихадистское восстание в Мозамбике унесло жизни более чем 2000 человек, а около 500 000 других жителей Кабу-Дельгаду были перемещены, согласно официальной статистике.