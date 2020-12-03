Москва, 3 декабря 2020, 13:59 — REGNUM Российский продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из больниц из-за низкого давления. Об этом РИА Новости заявил PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.
«Бари Каримовичу вечером стало плохо, вызвали скорую помощь, у него оказалось очень низкое давление. Его госпитализировали», — сказал Горжанкин.
По его словам, в случае улучшения самочувствия Алибасова его выпишут в субботу.
Горжанкин отметил, что одна из версий ухудшения самочувствия Алибасова — «передозировка препаратом «Виагра».