Москва, , 13:59 — REGNUM Российский продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из больниц из-за низкого давления. Об этом РИА Новости заявил PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.

«Бари Каримовичу вечером стало плохо, вызвали скорую помощь, у него оказалось очень низкое давление. Его госпитализировали», — сказал Горжанкин.

По его словам, в случае улучшения самочувствия Алибасова его выпишут в субботу.

Горжанкин отметил, что одна из версий ухудшения самочувствия Алибасова — «передозировка препаратом «Виагра».