Минск, , 14:01 — REGNUM Российский гражданин, работник Белорусского металлургического завода (БМЗ), обвиняется в организации беспорядков на предприятии в августе этого года. Об этом сообщает 3 декабря следственный комитет Белоруссии.

Организаторы несанкционированной акции протеста, по версии следствия, — четыре работника завода: разливщик стали, оператор резки горячего металла, водитель и автослесарь. Уголовное дело направлено прокурору для передачи в суд.

Двое обвиняемых признали свою вину, к ним применили меру пресечения в виде личного поручительства. Третьего фигуранта поместили под арест, а четвёртый — российский гражданин — скрылся от следствия. Этого мужчину объявили в розыск.

Работникам БМЗ предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Митинг состоялся 17 августа в Жлобине. Участники акции остановили тяжеловоз «БелАЗ» с сырьём для электросталеплавильных цехов, из-за чего встали три печи для выплавки стали. Предприятие понесло ущерб. Обвиняемым грозит до трёх лет лишения свободы.

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