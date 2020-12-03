Ростов-на-Дону, , 13:51 — REGNUM Ростовские власти затянули сроки расселения жильцов аварийного дома на улице Суворова, в котором 22 ноября произошло обрушение перекрытий. Нарушение выявила прокурорская проверка, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

В рамках проверки установлено, что в 2017 году прокурорская проверка выявила нарушениесроков признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Руководителю городского департамента ЖКХ и энергетики был назначен штраф. Затем по представлению прокуратуры мэрия сократила сроки процедур по расселению «гнилушки». Однако власти нарушили федеральное законодательство, не обеспечив людей альтернативным жильём и не исполнив решения суда о выкупе части квартир и выплате собственникам денежных средств.

Вместе с тем администрация Кировского района Ростова-на-Дону «допустила нарушения при проведении охранных мероприятий в отношении изъятого в муниципальную собственность жилья».

Прокуратура внесла представления сити-менеджеру областного центра и главе администрации Кировского района.

ИА REGNUM сообщало, что две пенсионерки, проживающие в аварийном доме на улице Суворова, провалились в подвал. Обе женщины получили травмы.

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