Горно-Алтайск, , 13:46 — REGNUM В Республике Алтай задержан местный житель, обвиняемый в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, телефонной атаке 2 декабря подверглось одно из отделений банка в Горно-Алтайске.

Сотрудники банка сообщили о сообщении в полицию. Однако стражи порядка по итогам проверки выяснили, что сообщение об угрозе взрыва было ложным. Было возбуждено уголовное дело.

«В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий личность владельца телефона, номер которого был указан в сообщении, установлена. Им оказался житель Горно-Алтайска. Мужчина доставлен в отдел внутренних дел», — отметили в министерстве.

Читайте также: В Оренбурге «минировали» крупный торговый центр