Воронеж, , 13:45 — REGNUM Два человека получили травмы при повреждении парогенератора на трикотажной фабрике в Борисоглебске 3 декабря.

По предварительным данным, около 09:00 из-за повреждения парогенератора произошёл взрыв, сообщает «Моё!». Судя по кадрам, появившимся в сети, повреждения получило здание фабрики, в частности, выбило окна.

Травмы получили две сотрудницы предприятия, женщины 43 и 49 лет, они госпитализированы. Следственные органы начали доследственную проверку. Причины происшествия уточняются. В ГУ МЧС корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что пожара на предприятии не было.