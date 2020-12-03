Джидинский район, Бурятия, , 13:32 — REGNUM На песчаном карьере возле села Верхний Бургалтай Джидинского района Бурятии найдены завёрнутые в одеяло человеческие останки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, личность неизвестного удалось выяснить при помощи геномного исследования.

Выяснилось, что останки принадлежат мужчине, пропавшему в сентябре 2013 года. Как отмечается, он имел в криминальном мире «определенный авторитет». В связи с этим следователи проверяли версию об убийстве в результате разборок.

Однако в свёртке с останками лежал мелкий домашний мусор, на что обратили внимание в следствии. При отработке бытовой версии убийства, правоохранители допросили жену убитого. Ранее она утверждала, что ей неизвестно, что где находится её муж. После предъявления улик женщина рассказала, что мужчина покончил с собой, после чего она, испугавшись, закопала его тело. Но следователя насторожили противоречия в показаниях, поэтому было принято решение о проверке её на полиграфе.

«Однако до его проведения женщина заявила, что желает дать новые показания и рассказала, что 28 сентября 2013 года она в ходе семейной ссоры, произошедшей на почве героиновой зависимости мужа, защищаясь от его нападения, схватила хранившийся в доме пистолет и выстрелила в голову супругу», — отметили в ведомстве.

Тело супруга женщина завернула в одеяло и кусок брезента, вывезла за село и закопала. Через два года она также избавилась от пистолета, выбросив его в колодец. Орудие преступлений было найдено и извлечено. Расследование уголовного дела об убийстве продолжаются.