Уфа, , 13:29 — REGNUM Тело утонувшего рыбака обнаружили в Башкирии. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, 2 декабря спасатели получили сообщение о том, что в Туймазинском районе на озере Кандры-куль утонул мужчина на мотобуксировщике.

Было установлено, что рыбак отправился на озеро ловить рыбу. Там, на расстоянии около одного км от берега он установил палатку. После этого, мужчина решил вернуться на мотовездеходе к своей машине, которую оставил на берегу. Возвращаясь на берег, рыбак не заметил полынью и оказался в воде.

По словам спасателей, вероятнее всего мужчину ослепило солнце, и он не заметил отсутствие льда на реке. После того, как он очутился в воде, тонущего мужчину заметили два рыбака и бросились ему на помощь. В какой-то момент один из рыбаков тоже оказался в воде, поскольку под ним подломился лед, но он смог выбраться. А вот тонущему мужчине помочь так и не получилось. Тело утонувшего рыбака было найдено водолазами 3 декабря.

Сообщается, что рядом с берегом лед на озере был около 12−15 см, а ближе к центру озера — всего один см. Несмотря на это, на озере ловили рыбу порядка 12 человек.

Спасатели напоминают, что безопасным для одного пешехода считается лед толщиной не менее 10−12 сантиметров

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