Новочеркасск, Ростовская область, , 13:13 — REGNUM В Ростовской области назначена прокурорская проверка в связи с пожаром, который вспыхнул на территории исправительной колонии в Новочеркасске. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Пожар в здании на территории колонии строгого режима №14 начался вечером 1 декабря. В результате происшествия никто не пострадал.

В рамках инспекции будут установлены обстоятельства и причины возникновения пожара. На основании проверки решится вопрос о применении мер реагирования. Параллельно процессуальную проверку проводят специалисты донского управления МЧС России.