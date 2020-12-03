Нижний Новгород, , 13:06 — REGNUM В полицию обратилась жительница Нижегородской области у которой мошенники украли крупную сумму денег, пообещав предоставить ей возможность быстрого заработка на биржевых торгах в интернете.

По словам потерпевшей, она увидела в одной из соцсетей рекламу о дополнительном заработке, прошла по предоставленной ссылке и зарегистрировалась на сайте мошенников, открыв на нем счет, на который впоследствии неоднократно переводила деньги.

После регистрации на ее сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился «посредником между биржей и пользователями» и предложил женщине установить приложение, через которое сможет управлять ее денежными средствами.

В результате с банковской карты потерпевшей было списано 345 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Еще один мошенник, представившийся сотрудником банка, смог убедить жительницу Нижнего Новгорода «защитить свой банковский счет», установив на мобильный телефон специальное приложение.

Доверчивая нижегородка установила на свой гаджет программу удаленного доступа, после чего с ее банковской карты преступники дистанционно списали 240 тысяч рублей рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если преступников удастся вычислить и задержать, то им будет грозить до 5 лет тюремного заключения.