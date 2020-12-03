Самара, , 13:01 — REGNUM Минтруд Самарской области установил причины несчастного случая, в результате которого погиб водитель мусоровоза в Чапаевске. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и миграционной политики региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Чапаевске 55-летний водитель мусоровоза МУП «Вывоз и захоронение отходов» загружал бункер с бытовым мусором. В какой-то момент мужчину придавило гидравлическим оборудованием спецмашины.

Сотрудники областного минтруда установили, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ.

Сообщается, что в ноябре текущего года сотрудники минтруда региона получили 11 извещений о несчастных случаях со смертельным исходом, из которых четыре случая по предварительной информации будут связаны с производством. В настоящий момент по всем случаям ведется расследование.

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