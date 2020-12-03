Нижний Новгород, , 12:50 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию, в ходе которой арестовали жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в торговле тяжелыми наркотиками.

Отмечается, что во время личного досмотра у 30-летнего нижегородца в кармане брюк обнаружили пакетик с 98,4 грамма мефедрона, которого наркоманам хватило бы на 200 разовых доз.

Полицейские возбудили против задержанного мужчины уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.