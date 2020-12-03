Уфа, , 12:14 — REGNUM 28 человек эвакуировали спасатели во время пожара в жилом многоэтажном доме в Башкирии. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 3 декабря сотрудники спасательной службы получили сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме в г. Нефтекамске по улице Декабристов.

Прибыв на место происшествия, они увидели сильный дым из окна на девятом этаже десятиэтажного дома. Было установлено, что людям требуется их помощь.

Сообщается, что всего спасатели эвакуировали 28 человек. При этом 18-и людям потребовались маски спасаемого, включая восьмерых детей.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. В результате спасатели ликвидировали пожар в однокомнатной квартире на площади 18 кв. метров.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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