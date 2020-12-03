Курган, , 12:10 — REGNUM В Кургане перед судом предстанет 28-летний гражданин, сбросивший с пятого этажа годовалого щенка породы немецкой овчарки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Установлено, что курганец в сентябре 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбросил щенка с балкона, животное скончалось на месте от внутреннего кровотечения, повреждения сердца и легких. По утверждению обвиняемого, щенок был чрезвычайно активен.

Курганец признал свою вину. Ему грозит до трёх лет лишения свободы по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель»).