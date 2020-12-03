Кострома, , 11:27 — REGNUM В Костромской области зафиксирован еще один летальный исход от COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб региона. Скончалась 87-летняя женщина. Общее число умерших за время пандемии в регионе составило 193 человека.

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За последние сутки в Костромской области коронавирус диагностирован у 135 человек, 125 пациентов излечились и закрыли больничные листы. В больницах, перепрофилированных для приёма пациентов с хроническими заболеваниями и новой коронавирусной инфекцией, содержатся 759 человек, из них 382 с подтвержденным диагнозом COVID-19. Ещё 2530 инфицированных проходят лечение на дому.

Общее число заразившихся за всё время пандемии в Костромской области составило 11 809 человек, из них 8704 (73% граждан) выздоровели.

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