Ярославль, , 11:24 — REGNUM В Ярославской области зафиксировано три новых смерти от COVID-19. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

Как уточнили в региональном операштабе, умер мужчина 1960 года рождения и женщины 1952 и 1957 годов рождения. Общее количество умерших в регионе достигло 91 человека.

За последние сутки в Ярославской области выявлено 186 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 195 человек. В больницах находятся 2165 пациентов.

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