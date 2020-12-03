Курган, , 11:10 — REGNUM В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту предоставления детям-сиротам непригодного для проживания жилья в Щучьем. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Отмечается, что в доме для сирот, расположенном по ул. Российская, 64б в городе Щучье, сданном в эксплуатацию в 2014 году, в настоящее время проживание невозможно из-за его технического состояния.

Предварительным следствием установлено, что возведён данный дом в 2013 году ООО «ПромСтройКонструкция» без официального разрешения администрации города Щучье, проектная документация на объект капитального строительства отсутствовала.

При возведении здания застройщиком были допущены грубые нарушения строительных норм и правил, и указанный дом изначально был непригоден для проживания. Но чиновники мэрии города Щучье выдали застройщику разрешение на ввод дома по ул. Российская, 64б, и оплатили стоимость приобретённых квартир на сумму 7,5 млн бюджетных рублей. В последующем квартиры были переданы по договорам социального найма детям-сиротам.

По факту возбуждено уголовное дело по п."в» ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).