Шахты, Ростовская область, , 11:08 — REGNUM В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника шахтинского следственного изолятора №4 ГУФСИН России. Он обвиняется в «превышении должностных полномочий». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, в августе 2020 года сотрудник СИЗО незаконно пронёс на режимную территорию мобильный телефон. Запрещённый предмет он планировал передать одному из следственно-арестованных, однако был задержан оперативниками.

Материалы уголовного дела переданы в суд.