Москва, 3 декабря 2020, 10:39 — REGNUM Следственные органы начали проверку после пожара на улице Дурова в Москве, сообщает 3 декабря пресс-служба ГСУ СК России по столице.
Возгорание произошло в корпусе онкологического центра, находящегося на реконструкции. В результате ЧП погибли двое рабочих.
«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», — говорится в информации пресс-службы.
На месте происшествие ведут работу следователи, по результатам проверки будет принято процессуального решения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве при пожаре в корпусе Московского международного онкологического центра, расположенном на улице Дурова, погибли два человека.
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