Москва, , 10:39 — REGNUM Следственные органы начали проверку после пожара на улице Дурова в Москве, сообщает 3 декабря пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Возгорание произошло в корпусе онкологического центра, находящегося на реконструкции. В результате ЧП погибли двое рабочих.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», — говорится в информации пресс-службы.

На месте происшествие ведут работу следователи, по результатам проверки будет принято процессуального решения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве при пожаре в корпусе Московского международного онкологического центра, расположенном на улице Дурова, погибли два человека.

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