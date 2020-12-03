Ульяновск, , 10:36 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор в отношении бывшей заведующей одного из детских садов. Её признали во взяточничестве, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Правоохранители установили, что в 2015 году фигурантка уголовного дела получала от жителей Ульяновска от 5 до 20 тыс. рублей за приём детей в дошкольное учреждение.

«Она организовывала изготовление фиктивных медицинских справок о том, что дети состоят на учёте в противотуберкулезном диспансере, что необходимо для зачисления в профильную группу оздоровительной направленности», — говорится в сообщении ведомства.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Суд вынес обвинительный приговор, назначив 800 тыс. рублей штрафа. Также решением суда фигурантка уголовного дела на четыре года лишена права занимать в органах власти должности, связанные организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Димитровграде вынесен приговор по делу о взяточничестве в местном колледже. По данным правоохранителей, в 2019 году одному из преподавателей 15 студентов передали незаконное вознаграждение. Суд признал злоумышленника виновным во взяточничестве, назначив 850 тыс. рублей штрафа.

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