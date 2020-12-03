Ростов-на-Дону, , 10:34 — REGNUM Из-за ураганного ветра обмелела река Дон в Ростовской области. Обнажённое дно попало в объективы камер жителей Ростова-на-Дону. Снимки и видео опубликованы в социальных сетях.

«Из-за сильного восточного ветра Дон-батюшка в районе Зелёного острова пересох почти наполовину»,— написал автор видео.

ИА REGNUM сообщало, что об усилении ветра жителей Ростова-на-Дону ранее предупреждали спасатели. При этом сильный восточный ветер становился причиной обмеления реки Дон в ноябре.

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