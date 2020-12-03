Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM В Петербургском метрополитене на станции метро «Площадь Александра Невского-1» в вечерний час пик подрались несколько молодых людей. Их личности установлены. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили 3 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Конфликт с рукоприкладством на станции произошел 2 декабря в 17:43 мск на глазах у многочисленных пассажиров. Несмотря на то, что сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на поступившее от очевидцев сообщение, дебоширы успели покинуть поле битвы.

Однако отследить их маршрут передвижения по камерам видеонаблюдения полицейским не составило труда. Спустя 40 минут на станции метро «Елизаровская» сотрудниками безопасности метрополитена были задержаны четыре молодых человека.

«Троим — по 17 лет, четвертому —19 лет, все они выходцы с Кавказа. Трое из них нигде не учатся и не работают. Все четверо были доставлены в полицию, где в отношении них составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — пояснили в ведомстве.

Один из доставленных помещен в центр временного содержание несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России, еще двое переданы родителям. Самый старший участник инцидента находится в отделе полиции.

«Отделом дознания УМВД России по Центральному району возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — подытожили в пресс-службе.

Видео: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области