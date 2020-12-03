Казань, , 10:31 — REGNUM В Верховном суде Татарии вынесли приговор 20-летнему жителю Казани по делу о размещении в интернете фотографии Гитлера во время акции «Бессмертный полк онлайн». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Установлено, что 4 мая текущего года подсудимый разместил в интернете фотографию Адольфа Гитлера для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц на сайте «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. Кроме этого, при обыске места жительства казанца были изъяты растения конопли общим весом 73,8 грамм. Обвинительное заключение утвердила Генеральная прокуратура РФ.

Подсудимому назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штрафом в размере 150 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, жителя Казани обвиняют в реабилитации нацизма и хранении наркотических средств в значительном размере.

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