Джуно , США, , 10:27 — REGNUM В результате оползней, которые произошли в городе Хейнс на Аляске из-за сильных дождей, шесть человек пропали без вести. Об этом 3 декабря сообщает телеканал CNN.

Также указывается, что в результате стихийного бедствия было уничтожено шесть домов и эвакуированы десятки человек, а в операции по поиску и спасена пропавших принимают участие береговая охрана и Национальная гвардия США, а также полиция штата Аляска.

«Моя администрация внимательно следит за природным бедствием в Хейнсе и на юго-востоке (Аляски). Оперативный центр по чрезвычайным ситуациям следит за ситуацией, и ресурсы полиции Аляски и Национальной гвардии Аляски мобилизуются для оказания помощи в поисково-спасательных и восстановительных работах в Хейнсе», — заявил по поводу произошедшего губернатора штата Майк Данливи.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября стало известно, что из-за схода оползней, которые были вызваны проливными дождями, принесенными тропическим штормом «Йота», в западной части Гондураса погибли как минимум 14 человек.