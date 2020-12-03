Раменское, Московская область, , 10:21 — REGNUM Блогер Стас Решетников, известный в интернете под ником Reeflay, отрицает причастность к смерти своей подруги Валентины, которая умерла во время прямого эфира его блога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Решетников во время опроса отрицал свою причастность к смерти его 27-летней знакомой», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Решетников, в частности, сообщил, что его подруга принимала наркотики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 2 декабря Стас Решетников вёл стрим на YouTube. Во время прямого эфира его подруга по имени Валентина лежала без сознания на полу, после чего он перенёс её на диван, однако к тому моменту девушка скончалась. Блогер вёл трансляцию до приезда скорой помощи, которая констатировала смерть девушки, и полиции. В СМИ появилась информация, что девушка скончалась от переохлаждения после того, как Reeflay выгнал её из дома в Подмосковье на холод.