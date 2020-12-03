Турочакский район, Алтай, , 10:11 — REGNUM В Республике Алтай следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя соседнего Алтайского края, обвиняемого в покушении на убийство. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл вечером 20 августа в селе Турочак.

Мужчина в тот день распивал спиртные напитки в компании своей матери, сожительницы и ещё одной женщины из соседнего села. Ночью, после гулянки обвиняемый начал приставать к своей подруге, однако та отказала ему в близости, что разозлило мужчину. Схватив нож, он несколько раз ударил им по животу, груди и плечам потерпевшей.

«Затем разъяренный мужчина взял в руки ножовку, схватил потерпевшую за волосы и опустил ее голову вниз, после чего, угрожая, что отрежет ей голову, совершил ею несколько режущих движений в области шеи потерпевшей. Когда женщине удалось выбить из его рук ножовку, злоумышленник схватил топор, лезвием которого пытался нанести удар в область головы последней», — отметили в ведомстве.

Остальные женщины проснулись от криков и попытались остановить мужчину. Однако тот замахнулся топором и на них. Затем он вновь несколько раз ударил жертву лезвием топора и ножом. Однако женщина выжила благодаря своевременной госпитализации.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Отмечается, что его необходимо направить на принудительное лечение.