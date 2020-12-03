Чебоксары, , 10:02 — REGNUM В столице Чувашии 39-летняя жительница в ходе переписки на сайте знакомств лишилась 40 тыс. рублей. Она поверила незнакомцу, который пообещал помочь ей сдать экзамен на получение водительских прав, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по городу Чебоксары.

Расследование велось с 30 июля 2020 года, когда чебоксарка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Правоохранителям она рассказала, что познакомилась со злоумышленником на сайте знакомств, в ходе переписки поделившись проблемой со сдачей экзамена на право управления транспортными средствами. Новый знакомый предложил помочь, убедив её, что якобы сам является автоинспектором и «сведёт ее с коллегой из Чувашии».

Когда пострадавшая перечислила 40 тыс. рублей и стала искать в ГИБДД указанного «коллегу», то поняла, что стала жертвой мошенника.

Подозреваемый в совершении преступления установлен. Им оказался 38-летний житель Уфы, который под конвоем доставлен в Чебоксары и заключен под стражу. По данным полиции, он неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за мошенничество.

В УМВД по городу Чебоксары отмечают, что мужчина признал вину и возместил часть ущерба. Материалы уголовного дела переданы в суд.

Отметим, что жительницы Чувашии нередко становятся жертвами мошенников, переписываясь с ними на сайтах знакомств. Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Чебоксарах полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении 53-летней чебоксарки, которая перевела иностранному жениху, обещавшему перебраться на постоянное место жительство в Россию, почти $11 тысяч.

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