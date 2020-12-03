Брянск, , 10:15 — REGNUM 21-летнего уроженца Новосибирской области задержали с поличным сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Брянску. У наркоторговца изъяли 370 граммов запрещённых веществ, подготовленных к закладкам, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Молодого человека с явными признаками наркотического опьянения задержали в ходе оперативных мероприятий. В мобильном телефоне подозреваемого в одном из мессенджеров полицейские нашли переписку подозреваемого с «работодателем» — он отчитывался ему о сделанных «закладках». Злоумышленник приехал в Брянскую область несколько недель назад, успел реализовать две партии наркотика. Третью, в которой насчитывалось 198 свёртков, изъяли. Экспертиза установила, что в них находится запрещенное вещество общей массой 370 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый до суда будет находиться в СИЗО.