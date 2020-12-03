Тбилиси, , 09:52 — REGNUM В Грузии сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали гражданина России, которого подозревают в перевозке крупной партии наркотиков. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Сообщается, что был задержан мужчина 1979 года рождения. Он ехал на машине по трассе Лагодехи — Тбилиси.

«При обыске сумки задержанного полиция изъяла семь килограммов героина. Стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» может достигать 2 млн лари (около $600 тыс., прим. — ИА REGNUM)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Задержанному предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупных размерах». По грузинским законам, ему грозит пожизненное тюремное заключение.