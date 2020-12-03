Банда-Ачех, Индонезия, , 09:49 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в индонезийской провинции Ачех, сообщает Detik.

«Землетрясение магнитудой 4.9 произошло в 10:51 по местному времени», — говорится в сообщении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, опубликованном 3 декабря 2020 года.

Известно, что эпицентр землетрясения находился на суше в 21 км от города Лангса в провинции Ачех на глубине 8 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в индонезийской провинции Юго-Восточный Сулавеси.

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