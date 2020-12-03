Москва, , 09:45 — REGNUM В Москве при пожаре в корпусе Московского международного онкологического центра, расположенном на улице Дурова, погибли два человека, сообщили 3 декабря в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Пожар произошёл на третьем этаже корпуса, который находится на реконструкции. Пациентов онкоцентра внутри помещения не было — внутри находились рабочие. 27 человек удалось эвакуировать. Площадь возгорания составила 100 кв. метров.

Ранее сообщалось об одном погибшем и ещё одном пострадавшем. Пострадавший скончался в автомобиле скорой помощи.

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