Томск, , 09:45 — REGNUM В Томской области по факту исчезновения подростка возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, 17-летний томич вышел из дома на прогулку днём 30 ноября и не вернулся.

К поискам пропавшего привлечены, помимо сотрудников правоохранительных органов, волонтёры из организации «Лиза Алерт». Также в ведомстве просят помочь местных жителей. Пропавший худощавого телосложения, ростом 178 см. Он носит очки, был в куртке темно-болотного цвета и синих джинсах.

Отмечается также, что расследование уголовного дела занимаются опытные следователи и следователи-криминалисты.

Читайте также: Пропавшего в Туве школьника нашли в Хакасии