Ульяновск, , 09:33 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одного из центров развития предпринимательства. Фигуранта уголовного дела подозревают в мошенничестве, сообщает следственное управление СКР по региону.

В поле зрения правоохранителей попал руководитель некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства Майнского района Ульяновской области». Следствие полагает, что с 2017 года по ноябрь 2018 года подозреваемый путём составления фиктивных документов об оказании предпринимателям консультативных услуг похитил более 500 тыс. рублей.

В ведомстве отмечают, что средства были выделены из областного бюджета рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014 — 2020 годы».

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное должностным лицом»). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по аналогичной статье была условно осуждена в Ульяновске судья одного из районных судов Казани. Следствием установлено, что фигурантка уголовного дела незаконно получила 50 тыс. рублей от представителя супруги алиментщика, «понимая, что не будет пытаться влиять на процесс рассмотрения жалобы».

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