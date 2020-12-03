Владикавказ, , 09:27 — REGNUM В Северной Осетии произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя, в котором погибли два человека, в том числе 14-летняя девочка. Инцидент случился на автодороге Ардон — Карджин устром 2 декабря.

Около 08:00 16-летний подросток, находившийся за рулем автомашины ВАЗ-21 114, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21 099, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону. В результате аварии скончалиь на месте происшествия его несовершеннолетняя пассажирка, а также 30-летний водитель «девятки». Сам подросток получил серьезные травмы и доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии.

В настоящее время прокуратура организовала доследственную проверку для установления причин и обстоятельств ДТП. По ее результатам будет принято решение о позбуждении уголовного дела и вынесено решение в отношении родных мальчика, допустивших управление им автотранспортным средством без водительских прав.