Александрия, Египет, , 09:20 — REGNUM Как минимум пять человек погибли в результате обрушения дома в городе Александрия в Египте. Об этом 3 декабря сообщает газета El-Watan.

По информации журналистов издания, вечером 2 декабря произошло обрушение одного из зданий, расположенных в центре Александрии, в результате чего погибли три мужчины и две женщины.

Также указывается, что в настоящее время на месте происшествия ведут работы спасатели и уточняется, что обрушившееся четырехэтажное здание было старым, и с 2000 года было вынесено три решения о его ремонте, который так и не был произведен.

В то же время, как рассказал губернатор Александрии, в настоящее время под обломками находятся члены еще двух семей, в количестве девяти человек.

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