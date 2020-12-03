Джакарта, , 09:13 — REGNUM В Индонезии произошло ещё одно извержение вулкана Левотоло, расположенного в провинции Восточная Нуса-Тенггара, сообщает CNN Indonesia.

По данным источника, столб серого пепла поднялся на высоту 200 метров от вершины вулкана. Столб пепла сильно наклоняется к западу.

В центре вулканологии заявили, что извержение произошло в 03:54 по местному времени и длилось 25 секунд.

«Извержение сопровождалось слабым ревом и огненным лучом примерно в 20 метрах над пиком кратера», — сообщает источник.

Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии также продолжает оказывать помощь жителям и контролировать действия на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями округа Лембата в Индонезии заявило об эвакуации 6237 человек из-за извержения вулкана Левотоло.

Подробнее в материале: Более шести тысяч человек эвакуировали из-за извержения вулкана в Индонезии