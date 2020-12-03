Абакан, , 09:00 — REGNUM В Хакасии за сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Скончались две женщины в возрасте 52 лет и 74 лет, а также 62-летний мужчина. Таким образом, всего в регионе с начала пандемии скончались 116 носителей коронавируса.

Тем временем, за последние сутки выявлено 182 новых случая заражения. Среди новых инфицированных жители Абакана, Саяногорска, Черногорска и так далее. Общее число зарегистрированных случаев достигло 12 608. Из них 9129 к настоящему времени побороли коронавирус.

«Под медицинским наблюдением сейчас находятся 3457 человек. Получают лечение 3353 человека (у 208 пациентов — тяжелая степень, на ИВЛ — 15)», — отметили в правительстве.