Гонконг, Китай, , 09:04 — REGNUM По делу о мошенничестве арестован в Гонконге местный оппозиционный медиамагнат Джимми Лай. Об этом сообщает 3 декабря радиостанция RTHK.

Журналисты отмечают, что суд отказал ему в выходе на свободу под залог.

Также известно, что слушание по делу о мошенничестве с участием Лая отложили до 16 апреля 2021 года и до этого срока медиамагнат будет находиться под стражей.

Отметим, 72-летний Джимми Лай и ещё два топ-менеджера принадлежащего ему медиахолдинга Next Digital Media обвиняются в том, что использовали офис компании ненадлежащим образом и нарушили условия договора аренды. При этом два других обвиняемых по данному делу отпущены судом под залог.