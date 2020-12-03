Самара, , 08:59 — REGNUM 96 спасателей тушили пожар на складе в Самаре. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, рано утром 3 декабря спасатели получили сообщение о том, что горит склад на пятой поселке Киркомбината. По тревоге были подняты 96 огнеборцев на 21 единице техники.

Прибыв на место пожара, спасатели установили, что огонь бушует на складе с упаковкой для холодильного оборудования на площади 100 кв. метров.

Сообщается, что в течение часа пожарным удалось ликвидировать пожар. К счастью погибших и пострадавших нет.

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