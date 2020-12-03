Губио, , 08:57 — REGNUM Боевики группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что во вторник, 1 декабря, похитили сотрудника Красного Креста в северо-восточном штате Нигерии Борно. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление представителя ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в мессенджере RocketChat.

В соответствии с заявлением, гуманитарный работник был задержан на дороге, соединяющей города Карето и Губио в Борно. В заявлении не давалось никаких подробностей о личности похищенного, также не содержалось никаких требований или угроз.

До сих пор никаких сообщений в средствах массовой информации об этом предполагаемом инциденте не поступало. В Обществе Красного Креста также не сделали никаких комментариев.

ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило войну агентствам по оказанию помощи в Африке в августе, и ее руководство повторило это сообщение в октябре, обвинив гуманитарных работников в осуществлении антиисламских программ.

Предполагаемое нападение произошло на следующий день после того, как другая исламистская группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение 28 ноября, в результате которого погибли десятки фермеров в Борно.

Две террористические группировки активно действуют на северо-востоке Нигерии и в районе озера Чад.

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