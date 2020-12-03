Уфа, , 08:50 — REGNUM 227 человек погибли во время пожаров в текущем году в Башкирии. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в текущем году в республике произошло свыше 10,5 тысяч пожаров. При этом в 90% случаев возгорание происходило в надворных постройках и жилых домах из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе в нетрезвом состоянии. А в зимнее время на пожарах люди гибнут из-за нарушения правил эксплуатации и устройства печей и электрооборудования.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе в результате пожаров погибли три человека: в Уфе, д. Савкино Белебеевского района и д. Тал-Кускарово Абзелиловского района.

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