Пермь, , 08:48 — REGNUM В Перми потушили пожар в пятиэтажном жилом доме по ул. Студенческая. Для пострадавших жильцов организован пункт временного пребывания — на базе школы № 116, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

По данным ГУ МЧС по региону, сигнал о пожаре в диспетчерскую службу поступил в 07:35 по местному времени (05:35 мск), в 08:12 (объявлена локализация пожара на площади 200 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 09:11.

В тушении огня задействовали 55 человек и 28 единиц техники. Органы дознания и испытательная пожарная лаборатория МЧС России по Пермскому краю устанавливают причины пожара.

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