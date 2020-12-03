Амстердам, , 08:33 — REGNUM Король Нидерландов Виллем-Александр принял верительные грамоты посла Казахстана Аскара Жумагалиева, сообщили 3 декабря в пресс-службе казахстанского министерства иностранных дел.

После церемонии вручения верительных грамот состоялась встреча посла с королем. Собеседники обсудили экономические и внешнеполитические инициативы Казахстана.

Виллем-Александр выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества. Монарх также вспомнил свою встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 2014 году в Гааге.

Встреча состоялась в рамка саммита по ядерной безопасности. Посол отметил, что в 2021 году Казахстан будет отмечать 30-летие со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона.