Яунде, , 08:36 — REGNUM Силы безопасности Камеруна арестовали молодого человека, подозреваемого в причастности к убийству семерых детей в Международной двуязычной Академии имени матери Франциски в Кумбе на юго-западе страны. Об этом сообщает BBC Africa.

24-летний Нгва Неба, известный под псевдонимом Комендант Заббра, был арестован во вторник, 1 декабря, при попытке ограбить пожилого человека и украсть у него 5000 франков ($10).

Шум от потасовки привлек внимание сотрудников полиции, которые немедленно арестовали мужчину. Он сознался, что ведёт активную борьбу с сепаратистами в регионе.

Старший дивизионный офицер Нтоу Оу Ндонг заявил, что задержанный — один из убийц семерых детей 24 октября. Он добавил, что силы безопасности остановятся, пока все убийцы не предстанут перед судом.

Напомним, что 24 октября неизвестные ворвались в школу в сепаратистском регионе Камеруна и открыли беспорядочную стрельбу по детям. Жертвами инцидента стали семь человек. В ходе атаки на другую школу 3 ноября были похищены учителя.

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