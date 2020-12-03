Тюмень, , 08:28 — REGNUM В Тюмени двухлетняя девочка отравилась салициловой кислотой. Ребёнок после промывания желудка доставлен в областную клиническую больницу № 2, сообщает пресс-служба городской станции скорой помощи.

Родители оставили рядом с двухлетним ребёнком открытый пузырёк с салициловым 1% раствором, которым ребёнку обрабатывались проколотые мочки ушей. На место происшествия быстро прибыла бригада скорой помощи и провела безопасное промывание желудка с помощью зонда. Затем девочке поставили капельницу и отвезли в больницу.

Медики напоминают, что при попадании кислоты на слизистые, их срочно необходимо промывать водой. Она промоет пищевод и разбавит концентрацию попавшей кислоты в желудок. При отравлениях кислотами категорически запрещено до прибытия медиков самостоятельно вызывать рвоту — это спровоцирует повторный ожог, а также использовать раствор соды — при реакции с кислотой выделяется газ и тепло, что приведёт к термическому ожогу слизистых.