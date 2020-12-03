Шри-Джаяварденепура-Котте, , 08:23 — REGNUM На восточное побережье Шри-Ланки вечером 2 декабря обрушился тропический циклон «Буреви». Об этом со ссылкой на метеорологический департамент острова 3 декабря сообщает газета The Times of India.

По данным метеорологов, скорость ветра в прибрежных районах острова при порывах достигает 25 м/с. Ожидается, что на побережье в ближайшее время выпадет свыше 200 мм осадков.

К настоящему времени власти островного государства уже эвакуировали из опасных районов порядка 75 тысяч жителей, которых разместили в 237 центрах временного пребывания в отдалении от побережья. В ряде провинций Шри-Ланки закрыты школы и госучреждения.

Отмечается, что «Буреви» достигнет южного побережья Индии 5 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, более 42 000 человек были перемещены в Сомали из-за удара тропического циклона «Гати».

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