Екатеринбург, , 07:44 — REGNUM В Новолялинском районе Свердловской области прекратилось факельное горение на повреждённом участке газопровода. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Остатки газа выгорели в 07:05 по местному времени. На месте работает аварийная бригада «Газпром трансгаз Югорск». Предстоит восстанавливать повреждённый участок.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла ночью. На газоснабжении потребителей разгерметизация не сказалась.

Читайте ранее в этом сюжете: Разгерметизация газопровода на Урале не повлияла на газоснабжение