Пермь, , 07:27 — REGNUM Возгорание произошло на крыше жилого дома в Перми, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Сообщается, что пожар произошел в доме по улице Студенческой — загорелась кровля на крыше. К моменту прибытия спасателей огнем была объята площадь около 100 квадратных метров. Также пожарные эвакуировали около 70 жильцов в качестве меры безопасности.

К ликвидации возгорания привлекли 55 человек личного состава и 28 единиц спецтехники. Пожару присвоен второй ранг сложности, его тушение продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря пожар в пятиэтажном жилом доме произошел в Петропавловске-Камчатском. В результате возгорания оказались повреждены два балкона, пострадавших не было.